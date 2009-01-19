Результаты 22-го тура английской Премьер-лиги

"Матч тура" - сегодня

Вчера состоялись два матча английской Премьер-лиги Вест Хэм - Фулхэм 3:1 (ди Микеле 7, Ноубл 60 пен., К.Коул 76 - Кончески 23) Тоттенхэм - Портсмут 1:1 (Дефо 70 - Ньюждент 58) Напомним, что накануне сыграны матчи: Блэкберн - Ньюкасл 3:0 (Маккарти 61 пен., Робертс 66, 86) Болтон - МЮ 0:1 (Бербатов 90) Челси - Сток Сити 2:1 (Беллетти 88, Лемпард 90+4 - Дилеп 30) Манчестер Сити - Уиган 1:0 (Сабалета 53) Сандерленд - Астон Вилла 1:2 (Коллинз 11 - Милнер 60, Барри 80 пен.) Вест Бромвич - Миддлсбро 3:0 (Брант 4, Корен 54, 67) Халл Сити - Арсенал 1:3 (Кузен 65 - Адебайор 30, Насри 82, Бендтнер 86) Сегодня тур завершится игрой Ливерпуль - Эвертон, после которой Ливерпуль может вернуть лидерство, а Эвертон приблизится к лидирующей пятерке на трехочковое расстояние. Турнирное положение 1. МЮ 47 очков (игра в запасе) 2. Ливерпуль 46 (игра сегодня) 3. Челси 45 4. Астон Вилла 44 5. Арсенал 41 6. Эвертон 35 (игра сегодня) 7. Уиган 31 8. Вест Хэм 29 9. Халл Сити 27 10. Фулхэм 26 (две игры в запасе) 11. Манчестер Сити 25 (игра в запасе) 12. Портсмут 24 (игра в запасе) 13. Болтон 23 14. Сандерленд 23 15. Ньюкасл 23 16. Тоттенхэм 21 17. Блэкберн 21 (игра в запасе) 18. Миддлсбро 21 19. Сток Сити 21 20. Вест Бромвич 21

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