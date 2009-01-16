11 гостиниц Полтавы будут готовы принять гостей ЧЕ-12

Одиннадцать гостиниц Полтавы в рамках общего проекта с харьковчанами, одобренного УЕФА, будут способны принять гостей Евро-2012 на должном уровне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, об этом 15 января сообщил Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН.

Он также отметил, что сейчас ведутся переговоры и с другими городами, в основном Харьковской области, которые могли бы предоставить аналогичные услуги для беспрепятственного проведения чемпионата.

При словам мэра, такой вариант общей работы налагает еще более серьезные обязательства на харьковчан в плане обеспечения удобной транспортной схемы - чтобы болельщики и гости смогли в кратчайшие сроки и безопасно попасть на спортивную арену и в фан-зоны самого действа.