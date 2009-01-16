С понедельника начнут разрабатывать транспортную стратегию Львова

Во Львов на днях прибудут специалисты немецкого консорциума PTV AG – VCDB GMBH, которые будут разрабатывать новую стратегию развития городского транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, «транспортный документ» города будет готовиться на протяжении следующих 5 месяцев.

В целом концепция будет состоять из 3 частей: І – оценка текущей ситуации и наработка прогнозов, ІІ – подготовка технико-экономического обоснования и ІІІ – подготовка проектов. Основной целью документа есть упорядочить движение в городе, определить приоритетные транспортные направления движения и предложить уже готовые проекты по их развитию.

Как сообщал УНИАН, финансовое обеспечение всего проекта осуществляется за счет грантовых средств Правительственного банка Германии KFW в объеме 500 тыс. евро. В декабре 2008 года был проведен Международный открытый квалификационный конкурс, по результатам которого немецкий консорциум PTV AG, – VCDB GMBH был определен победителем на разработку стратегии.

Одним из заданий концепции есть обеспечение транспортного соединения нового стадиона, который строится к Евро-2012, с центральной частью города.