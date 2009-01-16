Украина намерена заключить с ЕС «дорожную карту» по отмене виз

Украина намерена в этом году заключить с Европейским Союзом «дорожную карту» введения безвизового режима поездок граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

«В этом году мы подготовим с Европейским Союзом так называемую «дорожную карту» введения безвизового режима поездок и будем делать все, чтобы она была реализована», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он отметил, что Украина хочет ввести безвизовый режим до 2012 года, когда у Украины и Польши будет проходить чемпионат Европы по футболу. «Это ключевой вопрос для Украины», - подчеркнул министр.

Со своей стороны министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ отметил, что «если бы это зависело от Польши, то безвизовое движение с Украиной уже было бы». Он добавил, что его страну безвизовый режим поездок граждан полностью устраивает, и на сегодня «наше задание – убедить Европу в необходимости ввести безвизовый режим для украинцев».

Кроме этого, Р.СИКОРСКИЙ обратил внимание на реализацию инициативы ЕС «Восточное партнерство». Он сообщил, что в марте Совет Европы должен выделить на эту программу 600 млн. евро. По словам министра, реализация «Восточного партнерства» позволит либерализовать визовый режим между Украиной и ЕС, углубить интеграцию рынков и экономик обеих сторон.