МИД Польши: ”газовый” спор не отразится на визовых вопросах

Министр иностранных дел Республики Польша Радослав СИКОРСКИЙ считает, что газовый спор с Россией не отразится на планах введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.СИКОРСКИЙ сказал на пресс-конференции в Виннице.

"Я не вижу здесь зависимости между газовым спором и запланированной либерализацией визового режима", - сказал он.

Р.СИКОРСКИЙ напомнил, что Польша ранее выступала за отмену визового режима между Украиной и ЕС, но вынуждена была его ввести из-за своего вступления в ЕС. "Это была цена, которую мы должны были заплатить за то, что мы в ЕС", - сказал он.

Р.СИКОРСКИЙ заверил, что Генеральные консульства Республики Польша в Украине всячески будут облегчать гражданам Украины получение польских национальных и шенгенских виз. "Я хочу сказать, что лично подписал соглашение, которое освободило 16 категорий граждан Украины от визовых плат. Мы также предоставляем бесплатные и национальные польские визы, консулат будет облегчать получение виз как национальных, так и шенгенских", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2008 года Украина и ЕС начали консультации о введении безвизового режима. Решение о начале консультаций было одобрено на саммите ЕС-Украина 9 сентября этого года в Париже.

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО после этих консультаций выразил надежду, что Европейский Союз введет безвизовый режим для Украины до 2012 года, поскольку Украина вместе с Польшей будет принимать финал чемпионата Европы по футболу.

В свою очередь вице-президент Еврокомиссии Жак БАРРО сообщил, что определены 4 основных темы переговоров: безопасность документов, борьба с нелегальной миграцией, внутренний правопорядок и безопасность, внешние отношения.

При этом Ж.БАРРО подчеркнул, что Еврокомиссия рассчитывает на усиление роли Украины в борьбе с организованной преступностью, торговлей людьми и отмыванием грязных средств.

Ж.БАРРО также подчеркнул, что вопрос либерализации визового режима будет зависеть в первую очередь от Украины. «Я не могу сейчас говорить о датах», - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли требовать Еврокомиссия введения в Украине паспортов с биоматематическими данными, вице-президент ЕК подчеркнул, что введение биометрии серьезно облегчило бы подготовку перехода к безвизовому режиму.