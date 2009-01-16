Власть Харькова обещает открыть “Металлист” уже в этом году

К декабрю 2009 года в Харькове планируется открытие обновленного стадиона элит-класса «Металлист» - значительно раньше, чем предусмотрено программой подготовки этого города к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совместной пресс-конференции, посвященной ходу реализации программы по подготовке и проведению в Харькове финальной части Евро-2012, заявили Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН и первый вице-президент Федерации футбола Украины, заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Сергей СТОРОЖЕНКО.

«Стадион является центром, от которого начинается отсчет возможности проведения в конкретном городе матчей финальной части Евро-2012. Есть стадион – значит, будет Евро. Поэтому все наши усилия общие, скоординированные и абсолютно согласованные с точки зрения организации и финансирования», – сказал С.СТОРОЖЕНКО.

«В декабре 2009 года стадион будет сдан, – заверил С.СТОРОЖЕНКО, – и это будет стадион элит-класса», – добавил он.

С.СТОРОЖЕНКО сообщил, что стадион «Металлист» будет вмещать 42 тысячи зрителей, это будет третья по размеру арена в Украине, посетители матчей, в частности, будут полностью защищены от каких-либо погодных явлений новой строящейся крышей.

Сегодня, заверил С.СТОРОЖЕНКО, строительные работы ведут триста работников постоянно в две с половиной смены. «300 человек трудятся без выходных и праздников», - сказал он.

По информации вице-губернатора, строительство одного зрительского места на стадионе обходится в 3-4 тысячи евро, а значит, для того, чтобы построить стадион с нуля необходимо 1 млрд.200 млн. грн.

«В Харькове стадион гораздо дешевле реконструировать, чем построить новый. Это будет дешевле, а классом он будет выше», - отметил С.СТОРОЖЕНКО.

Финансирование работ на «Металлисте», по словам М.ДОБКИНА, осуществляется из трех источников: областной, городской бюджеты и за счет средств стратегического инвестора (компании DCH, которая планирует инвестировать в развитие города более 600 млн. дол.).