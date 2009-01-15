Обновленный стадион Харькова будет элит-класса

Обновленный стадион “Металлист” в Харькове будет принадлежать к категории “элит” – высшему классу принятого градуирования в Европе. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, об этом заявил первый вице-президент Федерации футбола Украины Сергей СТОРОЖЕНКО сегодня на пресс-конференции.

“Стадион является центром, от чего начинается отсчет возможности проведения в конкретном городе матчей финальной части Евро 2012. Есть стадион – значит будет Евро. Потому все наши усилия обобщены, скоординированные и абсолютно согласованные с точки зрения организации и финансирования”, - сказал С.СТОРОЖЕНКО. Он прибавил, что поддерживает оптимизм городской власти в той части, что стадион, несомненно, будет сдан в декабре 2009 года.

По данным вице-президента ФФУ, обновленная арена станет третьим по величине стадионом в Украине и сможет вместить 42 тыс. зрителей. Все они будут полностью защищены от любых погодных явлений новой крышей, которая сейчас строится.

Таким образом, матчи будут проходить при любой погоде, а болельщики будут в безопасных и комфортных условиях.

С.СТОРОЖЕНКО обратил внимание, что строительные работы ведутся постоянно, в две с половиной смены. 300 человек трудятся без выходных и праздников.

По информации І-го вице-президента Федерации футбола, в пересчете на 1 зрительское кресло строительство стадиона обходится в 3-4 тысячи евро, а значит для того, чтобы построить стадион с нуля необходимо 1 млрд. 200 млн.грн.