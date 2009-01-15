Мер Харькова не сомневается, что город будет принимать Евро-2012

Городской председатель Харькова Михаил ДОБКИН не сомневается, что столица Слобожанского края будет проводить матчи финальной части Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, такую точку зрения он высказал на пресс-конференции, посвященной ходу реализации программы по подготовке и проведению в Харькове финальной части Евро-2012.

«Невзирая на все сложности, уверен, что территориальная община Харькова будет готова удовлетворить все требования УЕФА к 15 мая, когда окончательно будет решаться вопрос о качестве подготовки тех или иных городов к проведению матчей чемпионата 2012 года», - сказал М.ДОБКИН на пресс-конференции, которая проходила при участии первого вице-президента Федерации футбола Украины, заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации Сергея СТОРОЖЕНКО.

М.ДОБКИН заверил, в частности, что стадион «Металлист», где продолжается реконструкция, будет сдан уже в этом году.

По словам мэра, финансирование работ на этом объекте ведется из городского и областного бюджетов, а также за счет стратегического инвестора (компании DCH). При этом он отметил, что на ближайшей сессии горсовета, которая планируется в феврале, город намеревается еще выделить субвенцию на строительство стадиона в объеме приблизительно 10 млн. грн.

Говоря о ходе подготовки к проведению Евро-2012, С.СТОРОЖЕНКО выделил Харьков среди других украинских городов-претендентов.

«В Украине нет такого города, где бы так интенсивно велись работы. В Харькове строительство-лидер», - заверил С.СТОРОЖЕНКО. Он также подтвердил, что к февралю в Харьковском аэропорту завершится этап котлованных работ, и начнутся монтажные работы.

Подготовка объектов здравоохранения, строительство дорог и дорожных развязок также проходят согласно намеченным планам. «Объемы финансирования строительства и реконструкции харьковских дорог не будут уменьшены, невзирая на все сложности», - заявил М.ДОБКИН.

Городской председатель Харькова выразил надежду на улучшение финансирования подготовительных работ из государственного бюджета. «Поможет государство – сделаем больше», - сказал М.ДОБКИН.