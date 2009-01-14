Сборная Украины уступила одну позицию в рейтинге ФИФА и заняла 16-е место

В обнародованном сегодня новом рейтинге ФИФА сборная Украины по футболу по сравнению с прошлым месяцем опустилась на одну ступеньку и занимает 16-е место.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, первую позицию сохранила за собой Испания, как и другие девять сборных первой десятки.

Соперники Украины в отборе к чемпионату мира 2010 года Англия и Хорватия занимают соответственно 7-ю и 8-ю позиции, уступая Германии, Нидерландам, Италии, Бразилии, Аргентине, однако опережая Россию с Турцией.

Остальные конкуренты Украины в текущей квалификации ЧМ-2010 расположились далеко за пределами мировой Топ-50: Беларусь сейчас 81-я (+3 по сравнению с предыдущим рейтингом), Казахстан 133-й (+4), Андорра 195-я (-10).

Как сообщал УНИАН, в опубликованном 17 декабря рейтинг-письме ФИФА отечественная футбольная сборная заняла 15-е место, поднявшись сразу на пять позиций с 20-й ступеньки.