Минспорта: Донецк и Днепропетровск - лидеры по подготовке к Евро-2012

Донецк и Днепропетровск являются лидерами по подготовке инфраструктуры городов к проведению в Украине финала Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, об этом заявил министр Юрий ПАВЛЕНКО в интервью журналу "Еврофутбол".

“Если оценивать готовность украинских городов, могу твердо сказать, что Донецк и Днепропетровск сегодня являются лидерами”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, здесь готовы спортивные арены и базы, начата реконструкция аэропортов и дорог.

Министр также назвал “достаточно динамической” подготовку к чемпионату в Харькове, где реконструкция стадиона проводится по секторам без прекращения его эксплуатации.

Он также отметил, что на сегодня урегулированы вопросы по реконструкции НСК “Олимпийский” в Киеве и начато строительство стадиона во Львове.

Ю.ПАВЛЕНКО также считает, что в 2012 году в Украине будет рекордное количество гостей финальной части Чемпионата Европы по футболу. "Раньше богатая Европа проводила такие праздники у себя и для себя, европейские болельщики из года в год ездили по накатанным маршрутам. В 2012 году впервые футбольное соревнование такого масштаба будет проведено в странах Восточной Европы, в частности, на территории бывшего Советского Союза", – сказал он.

Министр также отметил, что Украина при подготовке к турниру взяла на вооружение опыт Португалии, Германии, Австрии и Швейцарии, и выразил уверенность, что после 2012 года европейским странам будет чему поучиться и у Украины.

“В заявлениях руководителей УЕФА неоднократно звучало, что Евро-2012 по всем показателям установит новый уровень проведения чемпионатов”, - сказал он.