“Динамо”, “Шахтер” и “Металлист” продолжат борьбу за Кубок УЕФА 18 февраля

Киевское “Динамо”, донецкий “Шахтер” и харьковский “Металлист” начнут борьбу в розыгрыше 1/16 финала Кубка УЕФА 18 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службах этих клубов, о дате начала турнира стало известно накануне.

В частности, “Динамо” встретится с испанской “Валенсией” на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало поединка - в 20.00. Ответный матч состоится через неделю, 26 февраля, в Испании на домашнем стадионе “Валенсии” – «Местальи».

“Шахтер” проведет матч в Донецке с лондонским ”Тоттенхемом”. Игра начнется в 19.00 на РСК «Олимпийский». Ответный поединок пройдет в Лондоне 26 февраля на стадионе «Вайт Харт Лейн».

В отличие от первых двух клубов, харьковский “Металлист” будет играть на выезде - 18 февраля он встретится с генуэзской "Сампдорией" на стадионе Luigi Ferraris. Начало матча в 21.45 (по киевскому времени).

Как сообщал УНИАН, только три украинских клуба - “Динамо”, “Шахтер” и “Металлист” - продолжают принимать участие в европейском первенстве по футболу. По результатам 2008 года они прошли в розыгрыш 1/16 финала Кубка УЕФА.