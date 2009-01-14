”Шахтер” продал Брандау во Францию

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) достиг договоренности о переходе бразильского нападающего команды Эваеверсона Лемос да СИЛВА (БРАНДАУ) во французский клуб "Марсель".

Как сообщили в пресс-службе "Шахтера", 13 января был подписан протокол, предваряющий оформление трансферных документов. Окончательно трансферный контракт будет подписан после того, как 14 января игрок пройдет медицинское обследование и согласует личный контракт.

В пресс-службе уточнили, что трансфер БРАНДАУ составит 6 млн. евро.