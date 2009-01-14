11 марта в Верховной Раде пройдут слушания по подготовке к Евро-2012

10:56, 14 января 2009
Футбол 2012
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"За" проголосовали 395 депутатов

Верховная Рада Украины приняла постановление «О проведении парламентских слушаний на тему: «Подготовка к проведению в Украине финала Чемпионата Европы 2012 года по футболу».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 395 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Согласно постановлению, эти парламентские слушания состоятся 11 марта 2009 года.

 

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