11 марта в Верховной Раде пройдут слушания по подготовке к Евро-2012

Верховная Рада Украины приняла постановление «О проведении парламентских слушаний на тему: «Подготовка к проведению в Украине финала Чемпионата Европы 2012 года по футболу».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 395 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Согласно постановлению, эти парламентские слушания состоятся 11 марта 2009 года.