В Польше определили строителей вокзалов Варшавы к Евро-2012

Польская государственная железная дорога PKP выбрала две фирмы, которые будут принимать участие в финансировании реконструкции Западного и Восточного железнодорожных вокзалов в Варшаве в рамках подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как пишет Gazeta Wyborcza, компании в обмен на инвестиции на модернизацию получат право построить при железнодорожных вокзалах офисные, торговые и гостиничные помещения.

Западный вокзал будет модернизировать вместе с PKP французский концерн Nexity, а Восточный, который в настоящее время в самом запущенном состоянии, испанская девелоперская фирма Riofisa.

Планируется, что над перронами Западного вокзала будет построен 10-этажный дом, в партере которого будут расположены кассы и залы отдыха, а остальные будут предназначены для торговли, предоставления услуг, в том числе, гостиничных.

Кроме того, там будет построен паркинг "Паркуй и едь" на 800 автомобилей для тех, кто дальше хочет путешествовать на поезде.

Восточный Вокзал планируют полностью разрушить и на его месте построить новый, который будет совмещен вместе с торговым центром.

Железнодорожники обещают, что часть вокзала для обслуживания пассажиров будет готова к Евро-2012.

PKP искала партнеров для реконструкции вокзалов с осени 2007 года.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша выиграли право проведения чемпионата Европы по футболу в апреле 2007 года.

В Варшаве три железнодорожных вокзала: Западный, Центральный и Восточный.