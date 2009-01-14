ВР намерена измененить налогообложение на период проведения Евро-2012

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам налогообложения в период проведения финальной части Чемпионата Европы 2012 по футболу в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовал 391 из 446 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данным законопроектом предлагается внести изменения в закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий» в части освобождения от налогообложения доходов или прибылей, полученных УЕФА в Украине в результате проведения Чемпионата, в частности, вознаграждения, которые принадлежат УЕФА в связи с продажей маркетинговых прав или меди-аправ. Также предусматривается внести изменения к статье 11 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» в части внедрения временной, на период проведения финальной части Чемпионата, нормы об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций из импорта товаров (капитальных активов), полученных представительством Организационного комитета УЕФА в Украине.

Также предусматривается внести изменения в Закон «О налоге с доходов физических лиц» относительно освобождения от налогообложения назначенных лиц кроме резидентов Украины, независимо от их участия в Чемпионате в части сумм, оплаченных ими за выполненные работы или предоставленные услуги в Украине, или за ее г пределами в связи с проведением чемпионата, не исключая, в виде заработной платы, возмещение расходов и суточные.