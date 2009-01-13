Кабмин разрешил реконструкцию перрона «F» в «Борисполе»

Кабинет Министров своим Распоряжением от 27 декабря в 2008 г. № 1657-р утвердил проект и титул строения реконструкции и расширения перрона «F» государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Отмеченный проект был разработан Украинским государственным проектно-технологическим НИИ гражданской авиации «Украеропроект» и рекомендован к утверждению Центральной службой Укрдержбудекспертизи Минрегионбуду.

Общая сметная стоимость проекта около 297,5 млн. грн., из которых 222,6 млн. грн. рассчитано на проведение строительно-монтажных работ, свыше 14,7 млн., – на оборудование и 60,2 млн. грн. на другие расходы.

Срок строительства нового перрона, в соответствии с Распоряжением, 20 месяцев. Его общая площадь будет составлять почти 144 тыс. кв. метров

Финансирование проекта будет происходить за счет средств Государственного бюджета и собственных средств аэропорта.

Теперь уже заключен договор и оформляется акт передачи строительного площадке подрядчику.

Справка УНИАН. Генеральным планом подготовки ДП «Международный аэропорт «Борисполь» к Евро-2012 предусмотрен реконструкцию и расширение существующих перронов.

Строительство перрона «S» завершено и объект принят государственной комиссией 24 декабря 2008 года. Получено распоряжение Бориспольской райгосадминистрации о введении в эксплуатацию законченного объекта.