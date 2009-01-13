УЕФА может лишить Львов права принять Евро-2012 уже 19 января

18-19 января комиссия УЕФА в который раз посетит Львов и в первую очередь будет проверять, за какие средства в городе будут строить стадион к Евро-2012 и где эти средства предусмотрены.

Об этом заявил городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ 12 января во время сессии горсовета, на которой рассматривался проект бюджета города на 2009 год, сообщает ЗИК.

Таким образом А.САДОВЫЙ пытался убедить депутатов принять вместе с общим фондом бюджета бюджет развития, в проекте которого предусмотрено 610 млн. грн. на финансирование объектов к Евро-2012.

"Если мы не покажем комиссии этих денег, если они не будут у нас записаны, о Евро-2012 можно будет забыть", - заявил А.САДОВЫЙ. Кроме того, по его словам, это поставит под угрозу возможность получить средства из Кабмина, предусмотренные на софинансирование подготовки Львова к Евро-2012.

Однак депутаты не поддержали городского председателя и отказались голосовать за бюджет развития с “вымышленными” цифрами доходов. В частности, депутат Андрей ЧИПКО заявил, что за два года подготовки к Евро-2012 все давно поняли, что Львов “жульничает”.

“Если мы в прошлом году получили от продажи земли 30 млн. грн., то как можно декларировать в бюджете развития, что в этом году мы получим от продажи земли 300 млн. грн.?”, – сказал он. Следовательно, вчера был принят только общий фонд бюджета Львова, объем доходов которого составляет около 1,6 млрд. грн.