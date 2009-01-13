Госслужба туризма введёт единый стандарт для турмаршрутов

Государственная служба туризма и курортов разрабатывает государственный стандарт “предоставления услуг туристических по маркировке и обозначению туристических маршрутов” и намерена в этом году начать его введение в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Госслужбы туризма Анатолий ПАХЛЯ сегодня на пресс-конференции "Евро-2012 в контексте украинского туризма".

“То есть, мы хотим определиться с теми знаками, которые будем вводить на автомобильных магистралях и международных транспортных коридорах. Знаками, которые будем устанавливать вблизи мест посещения туристами и тому подобное”, - сказал А.ПАХЛЯ. Он добавил, что введение единых знаков является особенно актуальным учитывая подготовку Украины к Евро-2012.

Председатель Госслужбы отметил, что новые стандарты будут соответствовать европейским, где практика единого обозначения туристических маршрутов является общепринятой. В то же время в Украине таких стандартов на сегодняшний день не существует, а в каждом отдельном регионе знаки устанавливаются по решениям местных органов власти.

А.ПАХЛЯ также сообщил, что на сегодняшний день уже выполнен первый этап разработки нового национального стандарта и в текущем году эту работу планируется завершить.

Вместе с этим, информировал председатель Госслужбы туризма, к Евро-2012 продолжается разработка 60 разноплановых туристических маршрутов в регионах, которые принимают чемпионат. Он отметил, что такие маршруты определяются с учетом посещения объектов исторически-культурного наследия и возможной продолжительности экскурсии – не более 10-12 часов.

По его словам, 16 января в Министерстве культуры и туризма состоится презентация этих турмаршрутов к Евро-2012. В то же время он добавил, что сейчас все находится в стадии планирования, а основная работа по их подготовке будет проходить в 2010-2011 году.

Кроме этого, сегодня изучается возможность создания туристическо-информационных центров, в которых турист сможет получить всю необходимую информацию относительно региона, который он хочет посетить. Как отметил А.ПАХЛЯ, это также соответствует европейским стандартам в области туризма, без чего невозможно развивать туристическую сферу в нашем государстве.