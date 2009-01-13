УЕФА готова снизить требования по количеству 4* и 5* гостиниц к ЧЕ-12

УЕФА готова идти на снижение требований относительно количества 4- и 5-звездочных гостиниц, необходимых для проведения в Украине Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель министра культуры и туризма Юрий ЗУБКО во время пресс-конференции "Евро-2012 в контексте украинского туризма".

«УЕФА понимает, что в условиях экономического кризиса строительство гостиниц высоких категорий является проблематичным, поэтому УЕФА согласилась с тем, что часть делегации - тренерского состава и прессы - может быть размещена в трехзвездочных гостиницах", - сказал Ю.ЗУБКО.

Он уточнил, что согласно генеральному плану в рамках подготовки к проведению Евро-2012 в Украине должны быть построены 143 новые гостиницы, в частности 54 пятизвездочные, 67 четырехзвездочных и 22 трехзвездочные. Кроме того, к чемпионату согласно утвержденному генплану в государстве должны быть реконструированы (с повышением категории) 136 действующих гостиниц.

В частности, в Киеве, согласно генплану, до конца 2011 года должно действовать 24 пятизвездочные гостиницы, 40 четырехзвездочных и 23 трехзвездочных. На сегодняшний день, по информации заместителя министра, в стадии строительства находятся 15 гостиниц, еще 6 – в стадии введения в эксплуатацию и в стадии проектирования и завершения получения разрешений на строительство еще около 40 гостиниц.