Ющенко вывел Червоненко из состава Координационного совета

Президент Виктор ЮЩЕНКО вывел Евгения ЧЕРВОНЕНКО из состава Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы-2012 года по футболу.

Об этом говорится в указе Президента от 13 января 2009 года, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

Данным указом в состав Координационного совета введен Илья ШЕВЛЯК – заместитель министра Кабинета министров Украины – директор Координационного бюро по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы-2012 года по футболу Секретариата Кабинета министров.

Также В.ЮЩЕНКО назначил заместителя главы Секретариата Президента Юрия БОГУЦКОГО секретарем Координационного совета, освободив от выполнения этих обязанностей Оксану СЛЮСАРЕНКО.

В то же время, из состава Координационного совета выведены О.СЛЮСАРЕНКО и Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября Кабинет министров принял решение о ликвидации Национального агентства по вопросам подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, которое возглавлял Е.ЧЕРВОНЕНКО, и о создании соответствующего Координационного бюро в составе Секретариата правительства.

В то же время, в начале декабря 2008 года экс-председатель Национального агентства Е.ЧЕРВОНЕНКО был назначен первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации. По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, он, в первую очередь, будет руководить подготовкой столицы к Евро-2012.