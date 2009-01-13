Роналду признан лучшим футболистом на планете

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану РОНАЛДУ, получивший ранее звание лучшего игрока года в клубном футболе европейского первенства и "Золотой мяч", был также назван лучшим футболистом года на планете по версии ФИФА.

Как сообщается на сайте uefa.com, во время голосования в Цюрихе 12 января его кандидатуру подержали большинство тренеров и капитанов национальных сборных из разных стран мира.

Второе место досталось форварду "Барселоны" Лионелю МЕССИ, третье - нападающему "Ливерпуля" и сборной Испании Фернандо ТОРРЕСУ.

Новый титул стал для 23-летнего К.РОНАЛДУ третьим в сезоне. В августе он был признан УЕФА лучшим футболистом года в клубном футболе Европы, а в декабре получил "Золотой мяч" как сильнейший игрок Европейского континента.

В прошлой кампании К.РОНАЛДУ внес большой вклад в победы "Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов УЕФА и премьер-лиге, забив 42 мяча. Тридцать один гол в первенстве Англии принес португальцу "Золотую бутсу".

К.РОНАЛДУ также стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с восемью точными ударами, один из которых он нанес в финальном матче турнира с "Челси". В активе футболиста также множество голевых передач.

В прошлом году титул лучшего футболиста планеты получил атакующий полузащитник итальянского "Милана" КАКА.