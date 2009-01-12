Юношеская сборная заняла ІІІ место на турнире в Санкт-Петербурге

Юношеская сборная Украины по футболу (U-18) заняла третье место и завоевала в борьбе бронзовые медали на ХХІ международном юношеском турнире памяти Валентина Гранаткина, который завершился 11 января в Санкт-Петербурге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, счет в матче с командой Чили составил 1:3 в пользу украинцев.

Таким образом, отмечают в ФФУ, команда повторила прошлогодний успех своих соотечественников, которые также финишировали в Санкт-Петербурге третьими.

Первое место и золотые награды второй год подряд получила сборная России, которая в финальном матче победила сборную Турции со счетом 3:0.

В то же время, главный тренер сборной Анатолий БУЗНИК остался неудовлетворенным выступлением своих подопечных на турнире. По его мнению, в Санкт-Петербурге команда выглядела не лучшим образом, потому что “неуверенно действовала в атаке”.

Как сообщалось, сборная Украины (U-18) начала свое выступление на международном турнире в Санкт-Петербурге с побед – 5 января со счетом 0:3 победила сборную Бельгии, а 7 января со счетом 2:0 – сборную Латвии. Однако ничья 9 января в матче с Турцией (1:1) не позволила подопечным А.БУЗНИКА выйти в финал турнира.

В состав юношеской сборной U-18 входят футболисты 1991 года рождения.