Результаты 21-го тура английской Премьер-лиги

МЮ громит Челси

В воскресенье двумя матчами завершился 21-й тур английской Премьер-лиги (матчи Портсмут - Манчестер Сити и Фулхэм - Блекберн перенесены на 10 февраля) Уиган - Тоттенхэм 1:0 (Фигероа 90+1) МЮ - Челси 3:0 (Видич 45, Руни 63, Бербатов 87) Напомним, что 10 января состоялись матчи Астон Вилла - Вест Бромвич 2:1 (Дэвис 20, Агбонлахор 41 - Моррисон 49) Арсенал - Болтон 1:0 (Бендтнер 84) Эвертон - Халл Сити 2:0 (Феллаини 18, Артета 45) Миддлсбро - Сандерленд 1:1 (Алвес 45 - Джонс 82) Ньюкасл - Вест Хэм 2:2 (Оуэн 19, Керолл 78 - Беллами 29, Коул 55) Сток Сити - Ливерпуль 0:0

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