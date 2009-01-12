Результаты 21-го тура английской Премьер-лиги
10:30, 12 января 2009Футбол 2012
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МЮ громит Челси
В воскресенье двумя матчами завершился 21-й тур английской Премьер-лиги (матчи Портсмут - Манчестер Сити и Фулхэм - Блекберн перенесены на 10 февраля)
Уиган - Тоттенхэм 1:0 (Фигероа 90+1)
МЮ - Челси 3:0 (Видич 45, Руни 63, Бербатов 87)
Напомним, что 10 января состоялись матчи
Астон Вилла - Вест Бромвич 2:1 (Дэвис 20, Агбонлахор 41 - Моррисон 49)
Арсенал - Болтон 1:0 (Бендтнер 84)
Эвертон - Халл Сити 2:0 (Феллаини 18, Артета 45)
Миддлсбро - Сандерленд 1:1 (Алвес 45 - Джонс 82)
Ньюкасл - Вест Хэм 2:2 (Оуэн 19, Керолл 78 - Беллами 29, Коул 55)
Сток Сити - Ливерпуль 0:0
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