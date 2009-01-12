Юношеская сборная удачно стартовала на турнире в Минске

В воскресенье, 11 января, юношеская сборная Украины по футболу удачно стартовала на международном турнире в Минске, выиграв у сборной Бельгии со счетом 3:0.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, до перерыва подопечные Александра ГОЛОВКО дважды поразили ворота бельгийцев. Уже в дебюте отметился форвард донецкого «Металлурга» Виталий ИВАНКО, впоследствии метким ударом партнера поддержал хавбек днепропетровского «Днепра» Руслан БАБЕНКО. Точку в поединке поставил нападающий луцкой «Волыни» Андрей ВЛАСКО, который появился на поле во втором тайме.

Юношеская сборная составлена из футболистов 1992 года рождения,

Во вторник украинские юноши сыграют с литовскими одногодками, тогда как бельгийцы померяются силами с хозяевами.

Напомним, что в турнире на призы Белорусской федерации футбола принимают участие 8 сборных, которые разделены на два квартета. За результатами группового этапа будут определены участники матчей за 7-е, 5-е, 3-е места, а также финального поединка.