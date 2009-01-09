Минспорта: реконструкция НСК ”Олимпийский” на праздники не останавливалась

Строительно-монтажные работы по реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский" к Евро-2012 на новогодние праздники не останавливались.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, на протяжении первой декады 2009 годов 360 рабочих и 62 единицы строительной техники работают на четырех участках реконструкции - в чаше стадиона, на востоке и юге арены, со стороны Троицкой площади и со стороны Черепановой горы.

В частности, в чаше стадиона по состоянию на 6 января с помощью четырех буровых установок установлено 274 железобетонные сваи, на которых расположатся трибуны нижнего яруса обновленной спортивной арены.

В направлении Троицкой площади сооружается новый участок Новопрозоровского коллектора. Одновременно проводятся работы по переукладке городского газопровода и теплосети.

На востоке и юге стадиона продолжаются работы по обустройству подпорных стен с последующим сооружением галереи для выхода зрителей со ІІ яруса. Обходная галерея расширит пути эвакуации болельщиков до установленных экспертами УЕФА стандартов.

Со стороны Черепановой горы завершается монтаж нового современного помещения штаба по реконструкции НСК "Олимпийский", который во время регламентных заседаний сможет вмещать до 200 сотрудников. Планируется, что построенный и оборудованный по современным европейским стандартам штаб заработает в январе, после подсоединения всех систем жизнеобеспечения и связи.

Как сообщал УНИАН, строительно-монтажные работы на НСК “Олимпийский” начались 1 декабря 2008 года, общая проектная стоимость реконструкции, одобренная правительством в технико-экономическом обосновании, составляет 2,114 млрд. грн.

Готовность стадиона к проведению матчей Чемпионата Европы по футболу 2012 года определена УЕФА как обязательное условие для приема Украиной Евро-2012.