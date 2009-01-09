Роналду вновь щеголяет в фаворитах
09:29, 09 января 2009Футбол 2012
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Интригу раскроют 12 января
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Криштиано Роналду является главным кандидатом на титул лучшего футболиста мира по версии ФИФА.
12 января в Цюрихе будет оглашено имя сильнейшего игрока планеты. Кроме Роналду на почётный приз претендуют Хави, Лионель Месси (оба — "Барселона"), Фернандо Торрес ("Ливерпуль") и Кака ("Милан"), пишет Reuters.
Чемпионат.ру
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