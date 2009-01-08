Болельщики “Шахтера” в 2009 г. ожидают победы в Кубке УЕФА
17:18, 08 января 2009Футбол 2012
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Опрос посетителей сайта клуба
Большинство болельщиков “Шахтера” ставят перед командой задачу-максимум на 2009 год - победить в Кубке УЕФА. Как сообщают в пресс-службе клуба, таким есть результат опроса, проведённого в конце 2008 года среди посетителей Интернет-сайта ФК “Шахтер”.
В частности, 63,7% (976) опрошенных сообщили, что ожидают от «горняков» именно победы в Кубке УЕФА. Для 23,6% (362) болельщиков лучшей наградой станет яркая и зрелищная игра в исполнении «Шахтера», а завоевание Кубка Украины устроит 4,4% (67) респондентов.
Всего в опросе приняли участие 1533 любителя футбола.
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