Львов получил 500 тысяч евро на стратегию развития гортранспорта

Львов получил 500 тысяч евро на стратегию развития городского транспорта. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, сегодня было подписано соглашение между городом и правительственным банком Германии KFW относительно предоставления соответствующего гранта.

Средства будут направлены на оплату услуг немецкому консорциуму PTV AG – VCDB GMBH, который стал победителем Международного открытого квалификационного конкурса по разработку стратегии развития городского транспорта Львова и будет ее разрабатывать.

«Настоящий договор является вторым из серии договоров относительно реализации проекта разработки концепции общегородского движения. Он подписан между городом и банком, который гарантирует соответствующие средства на оплату концепции», – заметил начальник управления внешнеэкономических отношений и инвестиций ЛГС Сергей КИРАЛЬ.

Одним из аспектов, что будет предусматривать данная стратегия, есть проведение трамвайного пути к новому стадиону, который теперь строится для ЕВРО 2012.

Справка УНИАН. 19 декабря Львовский горсовет подписал с немецким консорциумом PTV AG – VCDB GMBH соглашение о сотрудничестве, которое дает старт разработке общегородской транспортной стратегии, призванной адаптировать и развить всю транспортную сеть Львова. Разрабатываться стратегия будет за грантовые средства Правительственного банка Германии KFW в грусти 500 тыс. евро длительностью на 20 лет.

Работа над стратегией продлиться 5 месяцев и она будет состоять из 3-х частей. Первая часть – оценка текущей ситуации и выработки прогнозов, вторая часть – подготовка технико-экономического обоснования и третья – подготовка проектов. Также Львову на безоплатной основе передадут программное обеспечение, которое будет использоваться при разработке данной концепции консорциумом PTV AG, – VCDB GMBH.