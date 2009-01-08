Киевское «Динамо» перенесло свои сборы из Израиля в Испанию

Киевское «Динамо» ко второй половине сезона будет готовиться в Испании, а не Израиле.

Как сообщает Champion со ссылкой на информационный отдел "Динамо", причина изменения планов вице-чемпионов страны - война на Ближнем Востоке.

Подготовительный сбор с 16 по 28 января состоится в Марбелье, расположенной на южном побережье Испании.

"Мы заранее спланировали все этапы зимней подготовки и в январе должны были ехать в Израиль. Но из-за напряженной ситуации в стране вынуждены изменить свои планы", - сказал генеральный директор клуба Резо ЧЕХОНЕЛИДЗЕ.

По словам руководителя клуба, сейчас решаются последние вопросы по организации сбора в Марбелье, в частности - уточняются партнеры спарринга.

Даты проведения контрольных матчей и соперники станут известны в ближайшие дни.