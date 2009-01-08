Рейтинг IFFHS: ”Динамо” и ”Шахтер” выше ”Милана” и ”Зенита”

В новом рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) большинство украинских команд улучшили свои позиции.

В частности, киевское "Динамо" поднялось на 7 пунктов и занимает 17 строку. "Шахтер" занял 28 место, улучшив свои позиции на восемь ступенек.

Харьковский "Металлист", как и раньше, показывает наибольший прогресс среди украинских команд. Теперь команда Мирона Маркевича поднялась на 30 позиций и занимает 89 место. "Ворскла" также пошла вверх на 13 пунктов.

Ухудшились показатели у симферопольской "Таврии", а днепропетровский "Днепр" и донецкий "Металлург", которые делили 329 место в прошлом рейтинге, среди лучших клубов мира не представленны.

Клубы Андрея Шевченко, Анатолия Тимощука и Андрея Воронина потеряли свои позиции, а команда действующего чемпиона России Сергея Реброва наоборот улучшила.

Рейтинг лучших клубов мира IFFHS 1 (2). "Манчестер Юнайтед" Англия - 292,0

2 (4). "Бавария" Германия - 272,0

3 (2). "Ливерпуль" Англия - 267,0

4 (1). "Барселона" Испания - 266,0

5 (5). "Бока Хуниорс" Аргентина - 262,0

6 (6). "Челси" Англия - 253,0

7 (9). "Рома" Италия - 240,0

8 (10). "Естудиантес" Аргентина - 230,0

8 (11). "Фиорентина" Италия - 230,0

10 (12). "Сан-Пауло" Бразилия - 223,0

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17 (24). "Динамо" Киев - 191,5

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28 (36). "Шахтер" Донецк - 169,5

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35 (16). "Милан" Италия - 165,0

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39 (37). "Зенит" Россия - 163,0

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59 (56). "Герта", Германия - 148,0

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89 (129). "Металлист" Харьков - 125,5

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271 (284). "Ворскла" Полтава - 71,5

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305 (310). "Рубин" Россия - 67,0

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343 (321). "Таврия" Симферополь - 62,0

Кроме этого, 6 января IFFHS обнародовала рейтинг национальных чемпионатов, который возглавляет английская Прем`ер-лига. Украинская Прем`ер-лига расположилась на 10 позиции и опережает чемпионаты Голландии (13 место), России (17) и Шотландии (20).

Рейтинг IFFHS

1. Англия - 1192,0

2. Италия - 1031,0

3. Аргентина - 1020,0

4. Испания - 952,0

5. Бразилия - 942,0

10. УКРАИНА - 620,0.

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