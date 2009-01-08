На ”Донбасс Арене” хотят превзойти требования к категории “Элит”

Новый стадион в Донецке ”Донбасс Арена”, завершения строительства которого запланировано на лето этого года, значительно превзойдет требования УЕФА к спортивным аренам категории “Элит”, сообщает пресс-служба стадиона

В частности, чтобы получить статус «Элит» стадиону достаточно иметь 30 тыс. мест, вместо этого донецкая арена готова одновременно принять 50 тыс. зрителей. При этом крыша «Донбасс Арены» покрывает почти 93% трибун, оставляя открытыми 3,8 тыс. кресел, тогда как для «Элит» УЕФА допускает покрытие на 75%.

Более того, сегодня ведется работа над проектом инфракрасного обогрева чаши арены. В случае его успешной реализации в холодное время года трибуны в Донецке будут отапливаться - разница с внешней температурой будет держаться в пределах 12-14 градусов. Отопление стадиона - исключительное решение его инвесторов и не является обязательным условием для получения категории «Элит», подчёркивают в пресс-службе.

Значительно превосходят стандарты УЕФА также паркинги «Донбасс Арены». Международная классификация указывает на необходимость наличия на стадионе парковочных мест для минимум 2-х автобусов и 10 машин для команд и официальных делегатов. Плюс 150 мест для авто VIP-гостей, а также парковки для 400 автобусов вблизи стадиона. В Донецке же будет минимум 1 тыс. парковочных мест плюс большое количество стоянок вблизи стадиона.

Стандарты освещения поля на донецкой арене также превышают действующие нормы. Так, в соответствии с требованиями УЕФА, для стадиона категории «Элит» достаточно освещения в 1,4 тыс. люкс. На «Донбасс Арене» предварительно заложено 2 тыс. люкс - для соответствия будущим требованиям HDTV.

Отдельного внимания заслуживает ложа прессы. УЕФА настоятельнее рекомендует иметь на стадионе категории «Элит» минимум 200 мест для пишучих журналистов, 100 - для теле- и фотооператоров и 150 - для обозревателей. На «Донбасс Арене» эти стандарты реализованы таким способом: для пишучих работников СМИ - 424 кресла, для непишучих - 432 и для аналитиков - 168. (Для сравнения: к стадионам, на которых проводятся финалы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, выдвигаются такие требования: 150 мест для обозревателей и по 400 для пишучих и непишучих журналистов.)

В более чем достаточном количестве оборудованная «Донбасс Арена» и комментаторскими кабинками. Для стадиона категории «Элит» их нужно иметь как минимум 40 (по три места в каждой) - на донецком стадионе их будет 45. Кроме того, при необходимости предусмотрена возможность частичной трансформации западной трибуны - здешние зрительские места легко могут переоборудоваться еще в 76 комментаторских рубок. Этого полностью хватит для финала Лиги чемпионов, которая требует от стадиона наличия 100 кабинок для комментаторов.

«Донбасс Арена» легко выдерживает требования к финалам Лиги чемпионов и по количеству мест для болельщиков с ограниченными физическими возможностями. По действующим стандартам на матчах такого уровня специальными креслами должны быть оборудованные минимум 2 сектора - не меньше 50 мест в каждом. Плюс столько же сидений для сопроводительных лиц. На «Донбасс Арене» для этой категории гостей отведено 104 места в 8 секторах. И еще 92 - для сопровождения.

И еще одна, достаточно тонкая, но чрезвычайно важна информация. В соответствии со стандартами УЕФА, туалеты должны располагаться в каждом секторе - из расчета один унитаз на 200 зрителей и один писсуар на 125 болельщиков. Вместе на стадионе категории «Элит» должно быть не меньше 411 писсуара и 257 унитазов. На «Донбасс Арене» такой сантехники намного больше: судите сами - здесь будет установлено 597 унитазов и 528 писсуаров.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь УЕФА Девид ТЕЙЛОР во время последнего визита на «Донбасс Арену» в декабре 2008 года заявил, что инфраструктура стадиона полностью позволяет принимать матчи финала Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.