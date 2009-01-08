Управление паркингами «Донбасс Арены» будет автоматизированным

В Донецке для строящегося стадиона «Донбасс Арена» уже разработана система автоматизированного управления паркингами (Parking management).

Как передает корреспондент УНИАН, по словам генерального директора ФК «Шахтер» Сергея ПАЛКИНА, все парковки, находящиеся возле стадиона, будут автоматизированы. Доступ на них в дни игр будут иметь только держатели сезонных абонементов определенной категории - по RFID картам. В те дни, когда не будут проводиться футбольные матчи, парковки будут работать для всех желающих. «Примечательно, что въезд на паркинг, оплата и выезд – все это будет происходить без участия персонала», - уточнил С.ПАЛКИН.

Кроме того, система оплаты (Cashless payment) во всех точках общественного питания «Донбасс Арены» планируется исключительно безналичной. Чтобы рассчитаться в ресторане, лаунж-баре, фан-кафе или фаст-фуде, достаточно будет иметь карточку с необходимой суммой на счету. Приобрести и пополнить ее можно будет как заранее через Интернет, так и в автоматизированных киосках. Обладатель такой карты сможет расплачиваться ею за различные товары и услуги в любой точке стадиона, то есть не будет очередей в пунктах питания и торговых точках.

Данная карточка будет многофункциональной: это и сезонный абонемент, и «ключ» к паркингу, и платежный инструмент, и карта лояльности, поясняет пресс-служба.

Особенностью «Донбасс Арены» станет специальная система управления взаимоотношениями с посетителями, с помощью которой «Донбасс Арена» будет информировать каждого болельщика, пользующегося карточкой постоянного гостя, о мероприятиях и программах лояльности, проводимых на донецком стадионе. Фанаты будут узнавать эти новости посредством электронной и почтовой рассылки. В то же время система электронного доступа и платежей будет собирать и анализировать информацию о действиях посетителей. Такая форма работы позволит определить предпочтения болельщиков и посетителей арены, популярность тех или иных сервисов и реакцию фанатов на появление новых услуг.