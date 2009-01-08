Мариуполь готов к проведению Евро-2009

Мариупольский городской председатель Юрий ХОТЛУБЕЙ заявляет, что Мариуполь готов к проведению чемпионата Европы по футболу среди юношей Евро-2009, передает корреспондент УНИАН.

«Мы готовы к проведению европейского первенства по футболу в 2009 году», - цитирует мэра пресс-служба Мариупольского горсовета.

Ю.ХОТЛУБЕЙ подчеркнул, что «уровень готовности города показало проведение турнира Банникова в 2008 году». (VII Международный юношеский турнир по футболу памяти первого президента Федерации футбола Украины В.Банникова, который проходил 5-11 июля 2008 года в Донецке и Мариуполе – УНИАН).

По словам мэра, участники турнира им.Банникова «дали высокую оценку нашей подготовке». Он отметил, что «мы расширили до европейских стандартов поле на стадионе «Западный», а по стадиону «Ильичевец» вообще вопросов нет».

В то же время Ю. ХОТЛУБЕЙ сказал, что сейчас в стадии решения находится проблема размещения гостей Евро-2009, «совместно с ректорами наших университетов мы занимаемся вопросами подготовки студенческих общежитий для размещения болельщиков».