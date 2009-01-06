Сегодня День памяти Лобановского

Сегодня, 6-го января, День памяти Валерия ЛОБАНОВСКОГО - знаменитому тренеру в этот день исполнилось бы 70 лет, сообщает пресс-служба ФК «Динамо» Киев.

В 11.00 часов на Байковом кладбище у могилы В.ЛОБАНОВСКОГО соберутся его близкие и друзья, тренеры, футболисты, сотрудники ФК «Динамо», болельщики. Люди, которые любили и ценили В.ЛОБАНОВСКОГО при жизни и которые навсегда сохранят его в своей памяти.

А в 12.00 часов митинг памяти продолжится у входа на стадион «Динамо», возле памятника тренеру.