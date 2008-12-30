В Харькове подготовку к Евро-2012 на новогодние праздники не будут останавливать

Работы по реализации заданий и мероприятий городской программы подготовки Харькова к Евро-2012 на новогодние и рождественские праздники не будут приостанавливаться и перерыва на праздничные дни нет. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, об этом заявил заместитель Харьковского городского председателя Виктор ХРИСТОЕВ.

Кроме этого, в горсовете сообщают, что Харьков получил высокую оценку экспертов УЕФА относительно подготовки аэропорта. "Выводы по принимающему городу – Харьков вместе со вспомогательным аэропортом Полтава: «Как таблица Технические информационные данные аэропорта, так и таблица (шаблон) были заполнены на наивысшем рівні»”, - отмечают в пресс-службе.

Вместе с тем, по информации из Харькова, эксперты УЕФА обратились к Федерации футбола Украины повторно подать основные технические информационные данные по всем аэропортам принимающих мост. Данная работа проводится в соответствии с третьей фазой подготовки и проведения в Украине и Польше финальной части Евро 2012 по футболу.