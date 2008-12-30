ФФУ поздравляет почитателей футбола с Новым годом!

Дорогие друзья!

Стал историей очередной год нашей жизни. Перелистывая его последние страницы, мы вспоминаем все самое приятное, самое дорогое, значимое.

У почитателей футбола достаточно много поводов поднять в новогоднюю ночь бокалы за успехи отечественных мастеров. Это и наивысшие награды Паралимпиади, специальной Олимпиады и мирового первенства игроков с проблемами слуха.

И выход женской национальной сборной в финальный турнир Евро-2009. И два еврокубка «Зенита», капитаном и одним из ключевых игроков которого есть украинская звезда Анатолий Тимощук. И три наших клуба в весенней стадии Кубка УЕФА.

А еще 2008-й - это пять звезд, которыми УЕФА оценил усилие ФФУ в рамках Хартии массового футбола. Это открытие новой футбольной арены в Днепропетровске, первой ласточки, которая помогла преодолеть кризис процесса подготовки к Евро-2012. Оптимизация этого процесса, его выход на новый качественный уровень также могут считаться одними из основных футбольных успехов прошлого года.

Год новый - это новые надежды, новые помыслы, новые идеи. Это всегда вера в самое доброе, самое лучшее, самое светлое и самое чистое. Пусть эта вера не оставляет нас и в радостные дни, и в моменты переживаний. Пусть все наши надежды исполняются, а идеи находят воплощение в добрых делах. Пусть в нашем доме всегда господствуют мир и согласие, а судьба одаривает нас солнечными улыбками и подносит приятные сюрпризы.

Здоровья и благополучия!

Любви, Счастья и Удачи!

С Новым годом! С Рождеством Христово!

Федерация футбола Украины