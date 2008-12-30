В Днепропетровске заработала первая электроподстанция к ЧЕ-12

В Днепропетровске в рамках подготовки к Евро-2012 вчера, 29 декабря, введена в эксплуатацию первая электроподстанция “Славута”, которая обеспечит надежное питание категорийных объектов центра города и прежде всего, – нового стадиона “Арена-Днепр”. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

“Это первый энергетический объект года в программе подготовки к Евро-2012 с новейшим оборудованием известной шведской фирмы “АВВ” и самыми современными материалами. Его внедрение осуществлено, фактически, впервые в Украине и позволит значительно повысить надежность энергообеспечения категорийных объектов центра Днепропетровска и прежде всего – нового стадиона “Арена-Днепр”, - сказал на открытии объекта председатель ОГА Виктор БОНДАР.

Справка УНИАН. Оборудование на подстанции регулируется автоматически, на ее бесперебойную работу не влияет человеческий фактор. Введение в эксплуатацию объекта такого уровня происходит в Днепропетровской области впервые за последние 15 лет.

“Славута” – первая подстанция в Украине с двухцепной кабельной линией напряжением 150 киловольт из сшитого полиэтилена. Общая стоимость строительства объекта составляет 77 млн. грн.