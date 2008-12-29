В январе Львов получит 500 тыс. евро на стратегию транспортного движения

В январе 2009 года Львов получит 500 тыс. евро гранта на стратегию развития городского транспорта. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, по результатам подписанного недавно договора о разработке данной стратегии между департаментом градостроения ЛМР и немецким консорциумом PTV AG – VCDB GMBH уже подготовленно контракт на ее финансовое обеспечение.

Как заметил начальник управления внешнеэкономических отношений и инвестиций Львовского горсовета Сергей КИРАЛЬ, соглашение, которое будет подписано в январе, – рамочное соглашение о сотрудничестве между банком KFW и Львовским городским советом по вопросу финансирования этой концепции. Город выступает как реципиент и посредник помощи, а средства будет предоставлять Правительственный банк Германии KFW. Непосредственным же донором является Министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии.

Справка УНИАН. 19 декабря Львовский горсовет подписал с компанией PTV AG – VCDB GMBH соглашение относительно начала разработки общегородской транспортной стратегии, призванной адаптировать и развить всю транспортную сеть Львова, чтобы избежать пробок и «оживить» улицы. Разрабатываться стратегия будет за грантовые средства Правительственного банка Германии KFW в грусти 500 жал евро.

В результате разработки концепции должно быть определено проекты в сфере дорожной инфраструктуры, общественного и городского транспорта, управления транспортными потоками и развития городского транспорта на 20 лет.

Одним из аспектов, что будет предусматривать данная стратегия, есть проведение трамвайного пути к стадиону для ЕВРО 2012, строительство которого недавно началось.