В Украине начали работу над серией карт к Евро-2012

Украинские картографы уже начали работу над серией карт к Евро-2012.

Разрабатывают восемь видов карт. Они прежде всего культурного направления, но имеют и некоторую спортивную направленность. Главный кусок работы, уверены специалисты, ждет их немного позже - ближе к континентальному первенству.

Убедиться в картографических способностях украинцев успели поляки. Коллеги по евро не теряют драгоценного времени. Они заказали туристическую карту Украины, которую уже издали самым большим тиражом в истории.

Александр Барладин, директор Института передовых технологий: "Польская сторона уже заказала и профинансировала соответственно одну из туристических карт Украины на польском языке как партнер по Евро-2012. И эта карта издана сейчас самым большим тиражем - это рекорд, 150 тысяч".

ICTV