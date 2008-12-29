Результаты 20-го тура английской Премьер-лиги

Ливерпуль "вынес" Ньюкасл

Англия. Премьер-лига 20-й тур Ньюкасл 1:5 Ливерпуль (Эдгар 45 - Джеррард 31, 66, Хююпя 36, Бабель 50, Алонсо 76 пен. ) Фулхэм - Челси 2:2 (Демпси 10, 89 - Лэмпард 50, 72) Арсенал - Портсмут 1:0 (Галлас 81) Блэкберн - Манчестер Сити 2:2 (Маккарти 45+1, Робертс 84 - Старридж 87, Робиньо 90+3) Эвертон - Сандерленд 3:0 (Артета 9, 27, Гослинг 82) Вест Хэм - Сток Сити 2:1 (Коул 51, Тристан 88 - Файе 4) Вест Бромвич - Тоттенхэм 2:0 (Беднар 83, Битти 90) Болтон - Уиган 0:1 (Заки 44 пен.)

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