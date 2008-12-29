Шева ждет своего ренессанса
10:54, 29 декабря 2008Футбол 2012
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Верит, что следующий год будет удачным
Нападающий «Милана» Андрей Шевченко заявил, что надеется выступить в следующем году успешнее, чем в этом.
«Я прекрасно себя чувствую и готов приносить «Милану» много пользы. Жду своего ренессанса.
В целом я доволен этим годом. Мне, наконец-то, удалось вернуться в «Милан». Думаю, следующий год может стать «моим», – приводит слова Шевченко Channel4.
Sports.ru
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