Президент ФФУ считает 2008 год очень удачным для украинского футбола

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС считает 2008 год очень успешным для украинского футбола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 26 декабря на заседании пресс-клуба ФФУ.

«В этом году мы как никогда успешны в футболе», - сказал Г.СУРКИС.

Он отметил, что по итогам 2008 года Национальная сборная Украины по футболу в мировом рейтинге ФИФА заняла 15 место.

Кроме этого, добавил Г.СУРКИС, три украинских клуба (киевское «Динамо», донецкий «Шахтер» и харьковский «Металлист») вышли в основной этап розыгрыша кубка УЕФА.

По его словам, это первый такой успех отечественных футбольных клубов с 2004 года.

Отдельно Г.СУРКИС обратил внимание на успехи Украины в подготовке к Евро-2012. Он подчеркнул, что Украине удалось существенно улучшить подготовку к этому турниру и сохранить за собой право его принять.

В то же время президент ФФУ заметил, что 2009 год будет значительно труднее для украинского футбола, нежели 2008, учитывая экономический кризис, политическую нестабильность в государстве и приближающиеся президентские выборы. «Но я остаюсь оптимистом и убежден, что в следующем году мы не только закрепим достигнутые результаты, но и выйдем на высший уровень отечественного футбола», - отметил Г.СУРКИС.