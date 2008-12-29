Поляки сняли ролик о подготовке к Евро-2012

Компания PL.2012, которая координирует подготовку Польши к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году, подготовила специальный ролик о результатах работы польских городов-организаторов чемпионата за последний год.

Как сообщили УНИАН в компании, ролик содержит видео со всех городов-хозяев будущего чемпионата.

PL.2012 отметила, что за последний год проведена значительная проектная и подготовительная работа.

«Нет уже стадиона Десятилетия, из Летницы исчезли огороды, продолжается подготовка к реконструкции стадиона Вислы. Вскоре завершится демонтаж старой трибуны стадиона в Познани. Продолжаются работы в Хожове и Вроцлаве», - пишут в компании.

Видео содержит кадры с мест строительства и реконструкции стадионов, объектов городской инфраструктуры и аэропортов.

Ролик снят компанией Fox Multimedia по заказу PL.2012.

Посмотреть ролик можно здесь

http://www.2012.org.pl/news/multimedia/multi1

Как сообщал УНИАН, в апреле 2007 года Украина и Польша выиграли право организации Евро-2012.

В Польше матчи должны принимать 4 основных города: Варшава, Вроцлав, Гданьск и Познань.

В резерве: Краков и Хожов.