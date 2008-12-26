Киевской школе присвоили имя Валерия Лобановского
12:43, 26 декабря 2008Футбол 2012
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6 января тренеру исполнилось бы 70
Общеобразовательной школе І-ІІІ степеней № 319 Голосеевского района города Киева присвоено имя Героя Украины, Заслуженного тренера Украины Валерия
ЛОБАНОВСКОГО. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, за соответствующее решение на заседании сессии Киевского городского совета сегодня проголосовали 111 депутата.
По словам инициатора этого решения, заместителя председателя КМДА Сергея РУДЫКА, решение о наименовании школы было принято к юбилею В.ЛОБАНОВСКОГО, которому 6 января 2009 года должно было бы исполниться 70 лет.
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