Киевской школе присвоили имя Валерия Лобановского

Общеобразовательной школе І-ІІІ степеней № 319 Голосеевского района города Киева присвоено имя Героя Украины, Заслуженного тренера Украины Валерия

ЛОБАНОВСКОГО. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, за соответствующее решение на заседании сессии Киевского городского совета сегодня проголосовали 111 депутата.

По словам инициатора этого решения, заместителя председателя КМДА Сергея РУДЫКА, решение о наименовании школы было принято к юбилею В.ЛОБАНОВСКОГО, которому 6 января 2009 года должно было бы исполниться 70 лет.