Днепропетровск утвердил программу участия общины в подготовке к ЧЕ-12

Днепропетровский горсовет утвердил программу обеспечения участия территориальной общины города в подготовке и проведению чемпионата по футболу Евро-2012 на 2009-2011 г. г. с прогнозным финансированием 1,86 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского председателя Днепропетровска.

Из областного бюджета Днепропетровской области на реализацию программы планируется выделить 720 тыс. грн., из городского бюджета Днепропетровска - 960 тыс. грн., из государственного бюджета – свыше 182 млн. грн.

Программа предусматривает проведение специальных социальных и пиар-акций с участием волонтеров.

Организации, которые будут осуществлять указанные акции, освободят от платы за временное пользование местами размещения рекламы и платы за размещение социальной рекламной информации в коммунальных СМИ.

Согласно программе, с марта 2009 г. в Днепропетровске начнется тестирование волонтеров и стюардов, которые будут привлечены во время проведения матчей Евро-2012, после чего начнется их обучение.

За счет средств госбюджета в следующем году в городе начнется монтаж видеонаблюдательного оборудования для безопасности фан-зон и издания рекламной печатной продукции.

Также в 2009 г., согласно программе, Днепропетровск создаст специальный интернет-сайт к Евро-2012.

Одной из основных задач программы является создание социального стереотипа «Днепропетровск - европейский город».