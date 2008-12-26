В Харькове на ремон дорог в этом году потратили 91 млн. грн.

На ремонт и реконструкцию объектов дорожной сети Харькова в 2008 г. из городского бюджета выделено 91 млн грн, из которых 82 млн. 100 тыс. грн направлено на капитальный ремонт и реконструкцию непосредственно дорог. Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, об этом 25 декабря сказал Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН во время итоговой пресс-конференции.

По его информации, в текущем году отремонтировано шесть центральных улиц и два главных проспекта, Московский и Тракторостроителей, а также многих других улиц города. Кроме этого, возобновлено 109 внутриквартальных дорог и тротуаров на общую сумму 10 млн. 300 тыс. грн.

Для коммунального предприятия «Горэлектротранс» в 2008 г. приобретенные 4 трамвайных вагона, 1 троллейбус и 66 единиц спецтехники. Реконструировано 5 трамвайных узлов и 6 трамвайных переездов. Произведен капитальный ремонт 10 трамвайных вагонов. Установлено свыше 1,1 тыс. пешеходных ограждений и 489 дорожных знаков, заменено 590 светофоров.

М.ДОБКИН подчеркнул, что и в дальнейшем модернизация дорожно-транспортной системы города останется одним из приоритетных направлений работы городской власти Харькова. Согласно программы подготовки к Евро-2012 разработана новая транспортная схема города, которая предусматривает строительство четырёхполосных дорог, которые соединят стадион «Металлист» с выездами из Харькова в направлении Киева, Ростова-на-Дона и Симферополя. На этих направлениях будут также созданы буферные зоны.

В 2009 г. на реконструкцию и капитальный ремонт улично-дорожной сети в рамках программы из Евро-2012 предусмотрено выделить 233 млн. грн.