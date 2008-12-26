Реконструкция железнодорожного вокзала Донецка начнется в 2009 г.

В Донецке работы по реконструкции железнодорожного вокзала, в рамках подготовки города к проведению финального тура Чемпионата Европы по футболу Евро-2012, начнутся в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции 25 декабря начальник Донецкой железной дороги Николай СЕРГИЕНКО.

«Мы пока оптимисты и намерены продолжать работу, которую запланировали по Евро-2012, - рассказал он. - Мы провели тендер (на проведение реконструкции донецкого вокзала – УНИАН), тендерные работы закончены, идет рассмотрение предложений фирм, которые участвовали в тендере, определяется победитель». Также, по его словам, «ведутся работы по проектированию реконструкции вокзала станции Донецк». «Я думаю, что мы к этим работам приступим, может быть, не с тем рвением, как мы планировали, потому что не те будут финансовые вливания в этот объект, но, думаю, что работа стабилизируется, и к середине следующего года мы к этому объекту приступим», - сообщил Н.СЕРГИЕНКО.

Он пояснил, что «финансирование из Госбюджета на станцию не предусмотрено, так как это инвестиционный проект, и мы ожидаем, что к нам придет потенциальный инвестор». В то же время «и часть денег, это запланировано у нас планом железной дороги, которые мы зарабатываем на перевозках, эти деньги будут идти на реконструкцию путей, связей, телекоммуникаций, чисто железнодорожных дел», - заключил. Н.СЕРГИЕНКО.