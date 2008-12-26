Поддержка кампании УЕФА Respect в европейском футболе возрастает

Запущенная весной этого года кампания Европейского футбольного союза (УЕФА) Respect (призыв к уважению), которая сейчас проводится во всех турнирах УЕФА, уже получила весомую поддержку от многих членов европейской футбольной семьи. А на прошедшем в июне Евро-2008 оказалось, что программа уже начала приносить плоды, сообщает uefa.com.

В частности, УЕФА с воодушевлением воспринял, что на турнире, радовавшем нас атакующим футболом и доброжелательным поведением болельщиков, рефери, игроки и тренеры относились друг к другу с уважением. Судейский корпус после ЕВРО тоже отметил положительный сдвиг в этом направлении - решения арбитров почти не оспаривались, стало заметно меньше агрессии.

"Было видно, что между футболистами и по отношению к судьям присутствует уважение. Это добрый знак для футбола, потому что ему нужно уважение, без него он не сможет процветать", - сказал член Судейского комитета УЕФА Фолькер РОТ на летней встрече арбитров УЕФА.

В пользу кампании Respect высказались и тренеры высшего европейского уровня. "На мой взгляд, без уважения никуда не придешь, потому что уважение - это в том числе и умение признать поражение, и способность оценить игру соперника, если он был лучше, - сказал тренер "Ювентуса" Клаудио РАНЬЕРИ.

Футболисты также поддержали инициативу УЕФА. К примеру, полузащитник "Бордо" и сборной Франции Алу ДИАРРА отметил, что программа Respect проводится в нужное время, так как сейчас идет активная борьба с расизмом и нетерпимостью в футболе. "Да, эта программа нужна, потому что не так давно на ряде стадионов мы видели проявления расизма. И то, что УЕФА уделяет внимание уважению, - это добрый знак. Это важная вещь в футболе", - сказал он.

Как ранее сообщалось, весной президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ дал старт программе Respect, целью которой есть борьба с такими социальными недугами, как расизм, жестокость, ксенофобия и гомофобия. УЕФА также призывает уважать правила футбола, судей, собственную команду и противника, партнеров по команде, коллег-футболистов и болельщиков.

"Надо уважать различие и многообразие, которые обогащают наш континент", - подчеркнул М.ПЛАТИНИ.