Львов планирует продавать участки вокруг стадиона к Евро-2012

В январе-феврале 2009 года во Львове начнут работы по укладке фундамента стадиона к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции заместитель городского председателя Львова по вопросам Евро-2012 Александр ЖАРИКОВ и руководитель дирекции по строительству стадиона к Евро-2012 во Львове Виталий СУЛИМА сообщили, что подготовительные работы к началу строительства стадиона выполнены сегодня на 60% - 70%.

«Генподрядчик – «Азовинтекс» - до конца года использует 4 млн. грн. на ведение работ. Остальные средства из 80 млн. грн., которые были выделены на начало строительных работ согласно постановлению сессии Львовского городского совета от 4 августа 2008 года, будут использоваться на работы в следующем году. Согласно графику, стадион должны построить до конца 2010 года, на реализацию проекта городу необходимо в 2009-2010 годах по 300 млн. грн. ежегодно”, - проинформировал во время пресс-конференции директор департамента Евро-2012 Олег ЗАСАДНЫЙ. “Мы можем получить эти средства, продавая земельные участки вокруг стадиона, после того, как на эти участки будет сделано градостроительное обоснование, можно будет приступать к их реализации», - отметил он.