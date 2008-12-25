УЕФА не исключает проведения финала Лиги чемпионов в Донецке

УЕФА отмечает высокие стандарты "Донбасс Арены" и считает возможным её участие в тендере на проведение финального матча Лиги чемпионов. Об этом сказал генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей ПАЛКИН, сообщает пресс-служба стадиона.

Гендиректор "Шахтера" отметил, что в последнее время требования к аренам, претендующим на проведение финала Лиги чемпионов, ужесточились. «Однако во время инспекционного визита в Донецк по Евро-2012 эксперты УЕФА отметили высокие стандарты арены и возможность участия в тендере на проведение финальных матчей Лиги», - сказал он.

С.ПАЛКИН добавил, что недавно в Донецке побывал генеральный секретарь УЕФА Дэвид ТЕЙЛОР, который также считает, что "Донбасс Арена" по всем параметрам будет готова принять матч такого уровня (финала Лиги Чемпионов - УНИАН)”.

С.ПАЛКИН подчеркнул, что с самого начала проекта была поставлена задача построить современнейший пятизвездочный стадион и внедрить все новейшие технологии. «Сейчас мы ориентируемся на стандарты Элит, требования, изложенные в контракте по Евро 2012, а также дорабатываем арену до уровня, который бы позволил проводить финал Лиги Чемпионов в Донецке», - отметил гендиректор «Шахтёра».